Questa mattina la presentazione dell'appuntamento tanto atteso dagli sportivi e non. Appuntamento al 15 aprile

Torna domenica 15 aprile un appuntamento che la città aveva atteso per oltre trentotto anni: la mitica “StraCrotone”. Dopo il ritorno lo scorso anno, questa mattina è stata presentata l'edizione 2018 della gara organizzata dall'associazione Hera Ora, con il sostegno del Comune di Crotone, del Coni, della Fidal ed in collaborazione con l'associazione sportiva Scuola Atletica Krotoniate.





E' previsto un percorso di 10 km, due giri per la gara competitiva Fidal, mentre la corsa podistica non competitiva ad andatura libera sarà di 5 km. La stracittadina prevede la partenza alle ore 16.30 da piazza della Resistenza, dove sarà allestito il villaggio della StraCrotone sin dalle 9.30 del mattino, per un percorso che si snoda su via Venezia, via Roma, viale Leonardo Gallucci, viale Antonio Gramsci, viale Cristoforo Colombo, viale Regina Margherita, piazza Pitagora, per giungere nuovamente a piazza della Resistenza.

«Sport, turismo, cultura legati dal filo comune di questa festa popolare – ha dichiarato l'asseossore comunale allo Sport Giuseppe Frisenda - un classico del passato che abbiamo riportato nella nostra città». «E' un evento storico che è tornato l'anno scorso dopo trentotto anni e che già l'anno scorso ha avuto un grande riscontro - ha dichiarato Marco Tricoli dell'associazione Hera Ora - quest'anno si rafforza la presenza di atleti di grande valore ma oltre ad essere un importante evento agonistico la StraCrotone è un momento di socializzazione dedicato a tutti». «Come Coni – ha dichiarato il delegato regionale Daniele Paonessa - siamo pienamente soddisfatti dal fermento dell'associazionismo sportivo che coinvolge tutta la comunità nel nome dello sport».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione, i già citati Frisenda, Tricoli, Paonessa, l'assessore ai Quartieri e Sicurezza Caterina Caccavari, il delegato Fidal Santino Mariano, Gianfranco Screnzi della Scuola Atletica Krotoniate, e l'atleta e organizzatore Scipione Pacenza.