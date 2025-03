La decisione del Tribunale Federale Nazionale dopo le segnalazioni della Covisoc per violazioni amministrative. Quattro punti di penalizzazione per i siciliani, stangate per Triestina (Girone A) e Lucchese (Girone B)

Il Taranto è stato escluso dal Girone C della Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la società pugliese con l’esclusione dal campionato e con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Sei i punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso per la Lucchese (Girone B), 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C) e Triestina (Girone A) le altre sentenze del Tfn. Le società erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa.

La nuova classifica del Girone C:

Cerignola punti 60; Avellino 55; Monopoli 49; Benevento 46; Potenza 44; Crotone 43; Catania (-1), Trapani, Picerno e Giugliano 38; Sorrento 35; Cavese e Juventus Next Gen 33; Foggia 30; Altamura 29; Latina 27; Casertana 22; Messina (-4) 15; Turris 5 (-11).