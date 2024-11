E’ tutto pronto a Roccella Jonica per il secondo memorial di nuoto dedicato ad Andrea Arena, il poliziootto scomparso tragicamente due anni fa a soli 43 anni.

Centinaia di cuffie gialle si ritroveranno lunedì 13 agosto sul lungomare lato sud a fendere con mani e cuore lo stesso mare nel quale Andrea amava nuotare insieme agli amici.

“A…mare per Andrea” sarà una manifestazione sportiva a carattere non agonistico, alla quale parteciperà tanta gente comune, ma anche atleti master e squadre agonistiche.

«Nello stesso tratto in cui nuotavamo con Andre - ricordano gli amici organizzatori della manifestazione - Lui stava dal lato più a largo, perché noi avevamo paura di essere “mangiati” da qualche pesce grosso. Da quando non c’è Andrea non c’è più nessuno che ci protegga».