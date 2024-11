Nella prima vittoria in campionato dello Stilomonasterace, ha messo una firma indelebile con un bel gol e la solita prestazione di quantità, dinamismo, tempra e carattere. Rocco Papaleo, 31 anni compiuti lo scorso agosto, ha dalla sua esperienza e determinazione. Poche parole e tanti fatti. In carriera ha sempre badato alla sostanza e non può certo essere un gol, per quanto di ottima fattura, a farci ricordare quello di cui è capace. La rete di sabato scorso, allora, rappresenta soltanto la ciliegina sulla torta di una prestazione più che buona, con la quale provare a dare la classica scossa ad una squadra partita con qualche difficoltà. E allora rappresenta un buon segnale il fatto che a dare l’esempio sia uno della “vecchia” guardia. Tante corse a perdifiato per Rocco Papaleo, una innata disponibilità a giocare in diversi ruoli, poche vetrine, ma sempre molti attestati di stima per abnegazione, senso di appartenenza e attaccamento ai colori sociali. Ogni tanto è giusto che si prenda qualche soddisfazione e allora abbiamo scelto lui quale migliore di giornata e quindi leader della Top Ten di Zona D (il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese) per quanto riguarda la giornata numero 4 del torneo di Eccellenza.

Alle spalle di Rocco Papaleo, ecco un altro dei calciatori più esperti del torneo. Ha iniziato bene la stagione Vincenzo Curcio e quell’assist per Giovanni Foderaro, partito dal suo magico sinistro, ha avviato la rimonta della Vigor. Per Curcio un’altra gara di sostanza e la seconda posizione nella Top Ten dei migliori, davanti al portiere Zampaglione della Palmese: ha tenuto a galla lui la sua squadra nel momento difficile e grazie a quelle parate la formazione neroverde ha poi trovato la forza per agguantare in extremis il Cittanova.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi, si conferma Acosta del Soriano, specialista ormai negli assist e stavolta anche in grado di andare a segno per il Soriano: classe 2003, alla prima stagione in Eccellenza, continua a crescere e a convincere. Bene anche Schirripa del Sambiase: senso della posizione, sgroppate sulla fascia e pure in questo caso parliamo di un 2003 che rappresenta un’altra bella conferma.

Nel ReggioRavagnese ancora imbattuto, brilla Simone Lavilla: aveva iniziato alla grande in coppa e si sta ripetendo in campionato. Ennesima presenza nella Top Ten, quindi, per Marco Condemi del Cittanova: le sue magie fanno spellare le mani. A chiudere la classifica dei più bravi della quarta giornata ecco Bertucci dello Scalea, Novello del Rende e Catania della Vigor Lamezia. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della seconda puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).