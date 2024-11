Attesa per gli esami strumentali per il campione serbo che in caso di ritiro cederà la prima posizione del ranking all'italiano

L'ennesima vittoria epica di una carriera straordinaria, ancora una rimonta arrivata in condizioni "disperate" per Novak Djokovic che batte Francisco Cerundolo al quinto set, dopo una partita segnata da un infortunio che rischia di concludere lo Slam parigino per il serbo. Dopo la gioia in campo per la vittoria il numero uno del ranking Atp da 258 settimane consecutive ha lanciato l'allarme in conferenza-stampa: «Nel terzo game del secondo set sono scivolato e mi sono fatto male al ginocchio. Non so cosa succederà domani o dopodomani, se sarò in grado di scendere in campo e giocare. Lo spero. Vediamo cosa succede».

Il tennista serbo ha spiegato il suo problema fisico: «Ho iniziato ad avere dolore e ho chiesto al fisioterapista di fare qualcosa. Mi ha destabilizzato completamente per due set, due set e mezzo. Non volevo accontentarmi di scambi troppo lunghi ogni volta nei cambi di direzione sentivo dolore, non sapevo se continuare o meno e dopo la fine del terzo set ho chiesto altri antinfiammatori. L'effetto ha cominciato a farsi sentire dopo 45 minuti, verso la fine del quarto set. Ho giocato tutto il quinto set senza quasi alcun dolore. Ma gli effetti delle medicine passeranno. Domani (martedì) faremo altri esami».

«Ha piovuto molto, era molto umido, con fango... Condizioni che influiscono sulla superficie. Oggi le condizioni erano molto più asciutte, il campo era scivoloso. Oggi mi sono infortunato. Sì, sono sopravvissuto, ho vinto la partita. Fantastico. Ma potrò giocare la prossima? Non lo so. - ha concluso Djokovic lasciando più di un dubbio - Non conosco la gravità del mio infortunio». Attesa dunque per gli esami strumentali ai quali si sottoporrà il campione serbo che in caso di ritiro cederà la prima posizione del ranking all'italiano Jannik Sinner, che oggi scenderà in campo nel pomeriggio nei quarti contro Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo.