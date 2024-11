La 28enne italiana vince in tre set contro la tennista kazaka e si guadagna per la prima volta l'accesso al penultimo atto in uno Slam. Ora attende la vincente della sfida tra Andreeva e Sabalenka

Eroica Jasmine Paolini al Roland Garros! La 28enne tennista azzurra batte in tre set Elena Rybakina, numero 4 del ranking Wta (6-2, 4-6, 6-4) in due ore e 5 minuti e per la prima volta in carriera giocherà una semifinale Slam. Ora attende la vincente tra Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva.

Dopo lo storico traguardo ottenuto ieri da Jannik Sinner, nuovo numero uno al mondo, il successo contro la Rybakina regala a Jasmine l'accesso in top 10: è la quinta azzurra di sempre a riuscirci dopo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci. L'edizione 2024 dello Slam parigino si tinge sempre più di azzurro con un altro record raggiunto: per la prima volta un italiano e un'italiana raggiungono la semifinale in uno stesso Slam.

Paolini: «Una sensazione incredibile»

«È una sensazione incredibile, è stato un match durissimo». È raggiante Jasmine Paolini dopo l'importante successo sul centrale parigino. «Ero troppo emozionata nel secondo set. Mi sono detto va bene, è una grande campionessa. Può succedere. Combatti e prova a colpire ogni palla. Ha funzionato. Sono qui. Per la prima volta ho giocato sullo Chatrier, è un privilegio. Sono contenta di aver vinto alla prima partita su uno dei campi più belli al mondo».