La 28enne italiana vince in tre set contro la tennista russa (4-6, 6-0, 6-1) in poco meno di due ore e ottiene il miglior risultato della sua carriera in uno Slam. Ora affronterà Elena Ribakina numero 4 del ranking Wta

Jasmine Paolini vola ai quarti di finale sulla terra rossa del Roland Garros a Parigi. La numero uno del tennis femminile italiano vince in rimonta in tre set contro la tennista russa Elina Avanesyan (4-6, 6-0, 6-1), numero 70 del ranking Atp, in poco meno di due ore di gioco.

Sotto di un set, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, vincitrice in doppio degli Internazionali d'Italia a Roma con Sara Errrani, ha cambiato marcia conquistando ben dodici game sui tredici giocati, che gli valgono il passaggio ai quarti di finale nello Slam parigino. Una prima parte di 2024 da incorniciare per la numero 15 del mondo, che oltre alla vittoria al Foro Italico, ha conquistato il titolo in singolare nel torneo WTA1000 di Dubai.

Ora nei quarti di finale del torneo parigino affronterà mercoledì la tennista kazaka, numero quattro al mondo, Elena Rybakina che ha eliminato in due set l'ucraina Elina Svitolina (6-4, 6-3). Tre i confronti in carriera tra le due tenniste, con il bilancio di 2-1 in favore della campionessa kazaka. Un match importante per la tennista italiana che in caso di vittoria conquisterebbe l'accesso nella Top10.