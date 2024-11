Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate per la finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros. In semifinale le azzurre hanno battuto l'ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena-Gabriela Ruse con il punteggio di 1-6 6-4 6-1 e sfideranno per il titolo la vincente della sfida tra le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk e il doppio formato da Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova.