Jasmine e Sara escono sconfitte in due set (6-7, 3-6) dallo scontro contro il duo formato dalla statunitense e la ceca. Per la 28enne italiana due finali perse

Jasmine Paolini e Sara Errani perdono la finale di doppio femminile al Roland Garros contro la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Katerina Siniakova (6-7, 3-6) in un'ora e 50 minuti. Nulla da fare per la coppia azzurra che non riesce a controbattere alla maggiore freschezza della coppia ceco-statunitense. Errani-Paolini giocano un gran torneo, ma non riescono a bissare sulla terra rossa del Philippe Chatrier la vittoria agli Internazionali d'Italia al Foro Italico.

La partita

Nel primo set Gauff-Siniakova conquistano un break nel terzo gioco (1-2), ma subiscono il ritorno delle italiane che trovano il contro break nel game successivo (2-2), prima di tenere il servizio con la Paolini (3-2). Gauff-Siniakova vanno sul 3-3 prima di conquistare il secondo break nel set (3-4). Nell'ottavo Paolini-Errani giocano un game perfetto, conquistano l'immediato contro break e ritrovano la parità (4-4). La coppia azzurra tiene il servizio nel nono game e torna nuovamente avanti (5-4). Si continua on serve con la Gauff che tiene il suo servizio (5-5). Nell'undicesimo è l'Errani a non subire la pressione con la coppia azzurra che torna avanti nel set (6-5). Un errore di dritto sul 40-30 regala il tie-break al duo Gauff-Siniakova (6-6). Nel game decisivo la coppia italiana va avanti di due mini-break, ma subisce il ritorno di Gauff-Siniakova che vincono a cinque (6-7).

Nel primo game del secondo set Gauff al servizio salva quattro palle break e porta la coppia avanti (0-1). Perde la battuta la Paolini nel secondo game con Gauff-Siniakova che vanno avanti sull'0-2. Paolini-Errani trovano il contro break nel terzo game (1-2). La coppia azzurra non riesce a tenere il servizio, Gauff-Siniakova allungano ancora: 1-3. Nulla da fare nel quinto game per le azzurre con il gap che aumenta, le avversarie volano sull'1-4. La coppia italiana resta in scia (2-4) e trova il contro break nel settimo gioco (3-4). Errani perde ancora la battuta, Coco Gauff può servire per il match (3-5). Finisce con la vittoria di Gauff-Siniakova nuove regine del doppio al Roland Garros (3-6)!