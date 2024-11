Jasmine nella sua prima finale in uno Slam alle 15 in campo contro la tennista polacca numero al mondo. Il doppio italiano affronterà la coppia Arevalo-Pavlic

Messa in archivio la delusione per il ko di Jannik Sinner nella semifinale del singolare maschile contro Carlos Alcaraz, i colori italiani continuano ad essere protagonisti sulla terra rossa del Roland Garros. Alle 15 sarà Jasmine Paolini la prima a scendere in campo nella finale del singolare femminile, contro la strafavorita polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e dominatrice degli ultimi tornei, fra i quali quello di Roma.

Jasmine ha conquistato la sua prima finale di un torneo del Grande Slam in età matura, a 28 anni, dopo una carriera disputata nell'ombra: piccola di statura ma con una determinazione che non ha eguali ha superato giovedì per 6-3 6-1 la giovanissima Mirra Andreeva. Una rivincita sulla 'stangona' 17enne russa, una delle tenniste emergenti del circuito, che un mese fa l'aveva battuta sulla terra battuta di Madrid. «Grazie a quelli che mi seguono, anche da casa, e 'merci beaucoup' a chi è qui. Negli ultimi anni ho imparato che sognare è la cosa più importante», ha detto la tennista toscana dopo l'incontro conquistando il pubblico parigino con il suo sorriso.

E sarà festa a Bagni di Lucca, dove è cresciuta questa atleta di padre italiano e madre polacca di origini ghanesi. Jasmine un anno fa lottava per rimanere tra le prime cento tenniste al mondo, poi l'esplosione: terzo turno agli Australian Open di gennaio, vittoria del torneo Wta 1000 di Dubai e ora la finale a Parigi dove affronterò la numero uno al mondo Iga Swiatek. La Paolini è la terza italiana a centrare la finale del Roland Garros dopo Francesca Schiavone e Sara Errani. Lunedì l'italiana sarà la numero 7 al del ranking Wta. Comunque vada, il percorso parigino di Jasmine, non si fermerà oggi, perché domani scenderà di nuovo in campo nella finale del doppio femminile, in coppia con Sara Errani.

Bolelli-Vavassori alla ricerca del titolo Slam

Nella finale maschile ci saranno invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra, che sogna anche di rappresentare l'Italia alle Olimpiadi e magari conquistare una medaglia, ha battuto 7-5, 2-6, 6-2 in semifinale la coppia n. 2 del seeding formata da Rohan Bopanna e Matthew Ebden: una rivincita della finale persa agli Australian Open. Se la vedranno la coppia formata da Arevalo e Pavlic che in semifinale hanno eliminato i favoriti Granollers/Zeballos, n.1 al mondo.

Era dal 1959, addirittura, che due italiani non erano in finale a Parigi. Allora in campo scesero Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola, battendo i fortissimi australiani Roy Emerson e Neale Fraser. «Siamo tutti molto contenti. Spero che non sia un sogno, ma se lo è vi prego non svegliatemi", ha commentato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, quasi preso in contropiede da tanta abbondanza. "Non capivamo perché non trovavamo giocatori e c'erano sempre polemiche. Oggi francamente non ci sono parole per spiegare il perchè riusciamo a raggiungere tutti questi risultati», ha ammesso.