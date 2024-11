Il 23enne italiano vince in tre set (6-4, 6-2, 6-4) contro il tennista francese e continua a inseguire il numero uno al mondo Djokovic. Ora attende il vincente della sfida tra Kotov e Wawrinka

Jannik Sinner batte Richard Gasquet e accede al terzo turno del Roland Garros. Il numero due del ranking Atp chiude la sfida sulla terra rossa dello Chatrier in tre set (6-4, 6-2, 6-4) e continua la rincorsa al numero uno di Novak Djokovic. Una partita senza storia con il 22enne italiano che non ha quasi ma sofferto contro un rivale che è riuscito a tenere il ritmo. Per l'azzurro è la quarta qualificazione al terzo turno dello Slam parigino. Ora attende il vincente della sfida tra Kotov e Wawrinka.

La partita

Terzo set

23.35 Sinner non tentenna e chiude il match: 6-4

Il numero due del mondo va avanti sul 40-15, sbaglia ma chiude il match contro Gasquet con un servizio vincente: 6-4

23.30 Gasquet tiene a fatica il servizio: 5-4

Gasquet vuole restare ancora in partita e va avanti sul 40-15, prima di commettere due errori (40-40). Dopo tre parità, il francese tiene il servizio: 5-4

23.25 Sinner tiene il servizio: 5-3

Nell'ottavo game Gasquet prova a trovare il ritmo e impatta sul 30-30, ma Sinner con un ace e un errore del francese vola sul 5-3

23.21 Orgoglio Gasquet, che resta attaccato nel punteggio: 4-3

Il francese ritrova il servizio e i punti vincenti con il rovescio per restare attaccato nel punteggio: 4-3

23.17 Sinner avanti 4-2

Accelerazioni e profondità nei colpi valgono il sesto gioco a 0 per il tennista italiano: 4-2

23.12 L'azzurro si riscatta: 3-2

Arriva il riscatto immediato per Sinner, che dopo aver perso il servizio, ritrova profondità nei colpi e conquista ancora un break: 3-2

23.09 Sinner perde il servizio: 2-2

Nel quarto game il francese si guadagna una palla break e torna in parità grazie a un errore del tennista azzurro: 2-2

23.04 Gasquet resta in scia: 2-1

Gasquet torna a muovere il punteggio nell'incontro: 2-1

23.01 Sinner conferma il break: 2-0

Tiene a 15 il servizio il numero due del mondo che si porta avanti sul 2-0

22.58 Sinner, subito break nel primo gioco: 1-0

Arriva anche nel terzo set il break dell'azzurro nel primo game: 1-0

Secondo set

22.50 Sinner vince il secondo set: 6-2

Sinner non sbaglia nulla nell'ottavo game e chiude il secondo set in 31 minuti: 6-2

22.48 Il francese tiene il servizio: 5-2

Scatto di orgoglio di Gasquet che conquista il secondo game nel set: 5-2

22.46 Sinner vola sul 5-1

Il francese appare in difficoltà fisica con l'azzurro che va avanti sul 40-15, prima di commettere un doppio fallo, ma chiude con un servizio vincente: 5-1

22.41 Ancora un break per Sinner: 4-1

Senza storia il quinto game con Sinner che conquista il secondo break nel set: 4-1

22.38 Sinner continua a spingere forte: 3-1

Non rallenta il ritmo l'italiano che continua a spingere e vola sul 3-1

22.33 Il francese si salva: 2-1

Il tennista francese va sotto 0-30, ma ritrova il servizio e resta in scia: 2-1

22.29 L'azzurro conferma il break: 2-0

Sinner conferma il break ottenuto nel primo game tenendo 0 il servizio: 2-0

22.26 Sinner conquista il break: 1-0

Parte forte il 23enne tennista italiano che conquista subito il break nel game di apertura del secondo set: 1-0

Primo set

22.20 Sinner vince il primo set: 6-4

Sinner nel decimo game prima viene danneggiato per una chiamata sbagliata, ma poi chiude a 15 e vince il primo set in 54 minuti: 6-4

22.12 Gasquet si salva e resta in scia: 5-4

L'azzurro vola sul 15-40 nel nono game, ma il francese si salva (40-40) prima di chiudere con una precisa volee alta

22.07 Sinner conferma il break: 5-3

Il tennista azzurro nell'ottavo game concede la palla del contro break al francese (30-40), ma si salva con un preciso dritto. Due palle corte valgono il 5-3

21.59 Sinner conquista il break: 4-3

Nel settimo game l'italiano conquista due palle break (le prime dell'incontro) sul 15-40. Il francese commette un doppio fallo e concede il break: 4-3

21.56 Sinner serve bene e torna in parità: 3-3

Il numero 2 del ranking Atp tiene a 15 il servizio: 3-3

21.52 Gasquet non sbaglia : 2-3

Sinner continua a essere falloso con il francese che sbaglia poco e torna avanti: 2-3

21.47 L'azzurro pareggia i conti: 2-2

Parte male l'azzurro nel quarto game che va sotto sullo 0-30, ma con un servizio vincente e un ace rientra, prima di chiudere con due volee vincenti

21.42 Il francese torna avanti: 1-2

Si va ai vantaggi nel terzo game con il francese al servizio che riesce a portarsi avanti: 1-2

21.35 Sinner torna in parità: 1-1

Nel secondo game il tennista italiano cerca di trovare le misure e torna in parità: 1-1

21.30 Gasquet tiene il servizio di apertura: 0-1

Il tennista francese tiene il servizio di apertura e avanti 0-1

21.14 Sinner vince il sorteggio

Il numero 2 del mondo ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Sarà Richard Gasquet a servire per primo

21.10 Sinner e Gasquet in campo per il riscaldamento

Sono in campo sul Chatrier, con il tetto chiuso per la pioggia, Jannik Sinner e Richard Gasquet per il riscaldamento