Il campione azzurro vince in tre set (6-4, 6-4, 6-4) contro il tennista russo e continua a inseguire il numero uno al mondo Djokovic. Il ligure sconfigge in tre set (7-6, 6-2, 6-4) il numero sei al mondo

Continua il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros di Parigi. Il 23enne italiano, numero due al mondo, ha battuto in tre set (6-4, 6-4, 6-4) senza problemi il russo Pavel Kotov, numero 56, e accede agli ottavi sulla terra rossa francese. Una partita senza storia per il campione italiano che aveva sconfitto il tennista russo al torneo di Madrid, prima di ritirarsi per il problema all'anca destra. Un infortunio che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma e a curarsi al JMedical di Torino. Una vittoria che consente al 23enne azzurro di continuare la rincorsa al numero uno al mondo di Novak Djokovic. Il tennista serbo costretto alla vittoria sfiderà l'azzurro Lorenzo Musetti.

Impresa Arnaldi, eliminato Rublev

Impresa nel terzo turno per Matteo Arnaldi che elimina dallo Slam sulla terra rossa di Parigi il russo Andrej Rublev, numero 6 al mondo, in solo tre set (7-6, 6-2, 6-4). Dopo aver vinto il primo set al tie break, Arnaldi ha conquistato i successivi due per 6-2, 6-4, approdando agli ottavi di finale. Negli ottavi di Parigi attende il vincente tra Stefanos Tsitsipas e il cinese Zhizhen Zhang.