Soffre per più di un'ora, va sotto di un set ma batte l'avversario e conquista i quarti di finale del Roland Garros. Jannik Sinner sul Philippe Chatrier vince in quattro set, contro il francese Corentin Moutet (2-6, 6-3, 6-2, 6-1) in due ore e 44 minuti, dopo un inizio di partita shock per il numero due del mondo in balia dell'avversario, e soprattutto, senza riuscire a trovare le contromisure tra l'ovazione del pubblico di casa.

Difficoltà che sono durate fino al secondo game del secondo set, sotto di un set (2-6) e di un break, con il 22enne di Val Pusteria che è riuscito a tirarsi fuori dalla ragnatela del francese, fatta di palle corte e colpi in beak, ritrovando profondità nei colpi e buone percentuali al servizio (6-3). Il numero due del mondo parte forte anche nel terzo set, conquistando subito il break in apertura, con il francese molto più falloso che non riesce a rientrare (6-2).

In vantaggio di un set e (finalmente) con i colpi ritrovati, Sinner inizia bene anche il quarto set conquistando il break sul servizio di apertura del francese in un Chatrier (anche troppo) "infuocato". Moutet, polemico dopo una chiamata per fallo di piede sul servizio dal basso, subisce anche il secondo break del tennista azzurro nel quinto game. Il numero due del mondo avanti 4-1 resta concentrato chiudendo il set (6-1) e conquistando l'accesso per la seconda volta ai quarti di finale del Roland Garros (la settima in uno Slam). Ora nel prossimo turno l'avversario di Sinner verso la prima semifinale al Roland Garros sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del ranking Atp.