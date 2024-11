Nulla da fare per Jasmine Paolini nella finale del Roland Garros contro Iga Swiatek. Troppo forte la numero uno al mondo per la tennista azzurra che è stata battuta in due set (6-2, 6-1), in poco più di un'ora, tra gli applausi del Philippe Chatrier che le ha tributato il giusto onore. La tennista azzurra ha lottato, ma la Swiatek non sbagliato nulla confermando la grande qualità del suo tennis.

La partita

Combattuto il primo set della finale sul Philippe Chatrier con la Paolini che guadagna un break nel terzo game, ma subisce subito il ritorno della tennista polacca nel successivo, con la Swiatek che prende il largo nel sesto. La tennista polacca chiude il set in 35 minuti conquistando il terzo break nel parziale (6-2).

Senza storia anche il secondo set con la Swiatek che prende sin da subito il sopravvento sulla tennista italiana e chiude in 35 minuti (6-1) conquistando il quarto titolo a Parigi. Per la Paolini resta un torneo straordinario con la prima finale Slam conquistata in carriera, l'ingresso nella Top10 e la consapevolezza di poter ancora crescere. Ma il Roland Garros per la tennista azzurra non è ancora terminato. Domattina sarà impegnata con Sara Errani nella finale del doppio femminile contro la coppia formata dalla tennista ceca Siniakova e la statunitense Gauff.