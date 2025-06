Una stagione che parla così: 12 punti portati sui 40 complessivi fatti dal Bocale, giocatore più prolifico sia nel primo che nel secondo tempo e unico ad andare in doppia cifra in trasferta. Nella salvezza conquistata dal Bocale nell'ultimo campionato di Eccellenza c'è sicuramente il decisivo zampino di Vincenzo Romano che, silenziosamente, si è preso la squadra sulle spalle e si è preso anche qualche rivincita.

Romano premiato da LaC News24

La redazione sportiva di LaC News24 ha premiato proprio l'attaccante biancorosso come capocannoniere dell'ultima stagione con 20 gol messi a segno. Nel consegnargli il premio, ecco le sue parole: «Sicuramente è stata una stagione incredibile e frutto di tanti sacrifici. Soprattutto, però, ho trovato un ambiente sano che mi ha permesso di rendere al meglio». Una sorta di rivincita e di rilancio, come accennato, dopo la stagione 2023/24 non proprio fortunata: «Venivo da una situazione complicata dove ho trovato circostanze non proprio facili e idonee alla mia crescita, poi io essendo giovane mi sono fatto influenzare da questioni extra-calcistiche e dunque non ero mentalmente lucido. Quest'anno però, come detto, ho trovato un ambiente sano e ho pensato esclusivamente al calcio, dedicandomi interamente a esso». E ancora: «Quando sono arrivato lo scorso agosto al Bocale, ho subito trovato un'accoglienza fantastica e anche i presupposti per fare bene e se tutt'ora torno qui per salutare tante persone vuol dire che mi sono trovato bene».

La dedica del trofeo: «Dedico questo premio innanzitutto alla mia famiglia che ha gioito e anche fallito con me, a quegli amici che ci sono stati fino alla fine, al presidente Cogliandro che mi ha sempre supportato, alla società e ai mister che hanno creduto in me nel corso di questa annata».

L'attaccante dribbla infine la domanda sul suo futuro: «Ancora è presto, vediamo quali offerte arriveranno e le valuterò attentamente». Su di lui è forte il pressing della Vigor Lamezia, neopromosso in Serie D.