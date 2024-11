Cristiano Ronaldo alla Juventus? L’idea non è più solo da fantacalcio. L’affare del secolo da 500milioni sarebbe in dirittura d’arrivo. Il trasferimento del campione portoghese a Torino questione di ore. Esultano i tifosi della Vecchia Signora. Anche in Calabria. La regione d’Italia con più club bianconeri. Quella terra che in un certo senso Cristiano Ronaldo conosce già. Diversi gli episodi che legano il penta pallone d’oro alla nostra regione. Eccone alcuni.

Cristiano Ronaldo, Cristina Buccino e tanto "peperoncino"

Nell’estate del 2016 il settimanale “Chi” pubblicò una foto che ritraeva Cristiano Ronaldo in compagni della modella calabrese Cristina Buccino. All’interno dello stesso settimanale una sua intervista spiegava quell’incontro “fortuito”.

«Ibiza non è così grande. I posti che si frequentano a cena, quelli dove ci si vuole divertire, si riducono a quattro, massimo cinque. Sono arrivata in questo locale e Cristiano Ronaldo era lì. Ci siamo incontrati, notati, i nostri sguardi si sono incrociati e poi lui mi ha invitato a cena, da vero gentiluomo. È un gran bravo ragazzo». La Buccino poi aggiunse: «Cosa devo dire, che Cristiano Ronaldo è un figo? – scherza – Mi sembra che questo si veda a occhio nudo. Quando conosci una persona, però, scopri anche il resto e Cristiano è un ragazzo generoso e un vero galantuomo che sa come corteggiare una donna». Alla domanda però se tra loro sia nato qualcosa di duraturo Cristina rispose con prudenza. «Il gossip brucia tutto in fretta e io non voglio si facciano pettegolezzi su qualcosa che, forse, potrebbe trasformarsi in una bella storia. Io e Cristiano ci siamo conosciuti per caso, ci sentiamo. L’incontro con lui è qualcosa che mi ha colpito positivamente e ora cerco di capire che cosa succederà».

La maxi vincita di Reggio Calabria

A Cristiano Ronaldo è legato anche il destino di un fortunato scommettitore che grazie al cartellino giallo rimediato dal calciatore portoghese, dopo il rigore decisivo contro la Juventus nei quarti di finale dell’ultima Champions League, mise in tasca ben 72mila euro.