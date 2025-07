Dopo il secondo posto nell’ultimo campionato e i playoff nazionali per la Serie D, la società bizantina punta sulla continuità tecnica e gestionale. Lavori in corso sul fronte calciomercato, con primi contatti avviati per rinforzare la rosa

La Rossanese riparte nel segno della continuità. Il club bizantino ha infatti ufficializzato la conferma di Luca Aloisi in panchina e di Giuseppe Sifonetti nel ruolo di direttore generale in vista della prossima stagione di Eccellenza.

Per Aloisi, classe 1987, si tratterà della nona stagione consecutiva sulla panchina della Rossanese. Un percorso che ha visto il tecnico protagonista nelle ultime due annate, culminate con la promozione in Eccellenza nella stagione 2023/24 e con il secondo posto nella massima categoria regionale appena conclusa. Nello scorso torneo i rossoblù hanno superato la Paolana nella finale play off regionale, accedendo agli spareggi nazionali, dove sono stati eliminati dal Real Normanna, poi promosso in Serie D.

Conferma anche per Giuseppe Sifonetti, figura già da tempo al centro dell’area gestionale del club. Il dirigente continuerà a curare l’organizzazione interna della società, mantenendo un ruolo operativo nella programmazione sportiva ma anche nel mercato.

Proprio sul fronte delle trattative, la Rossanese avrebbe avviato i primi contatti per Simone Fioretti, attaccante ex Vigor Lamezia e due volte capocannoniere negli ultimi tre campionati, reduce da una stagione da 18 reti che gli sono servite per chiudere al secondo posto nella speciale classifica alle spalle di Vincenzo Romano. In valutazione anche il profilo di Cosimo Cosenza, centrocampista con esperienza nei campionati dilettantistici e professionistici, che ha già vestito la maglia rossoblù tra il 2004 e il 2006. Interesserebbe infine anche per Michele Canale, esterno offensivo che potrebbe anche lui tornare a Rossano.