La squadra di Aloisi si ferma in semifinale nonostante il sostegno dei circa 4000 tifosi bizantini. I campani difendono il vantaggio dell’andata e volano in finale

Sfuma sul più bello il sogno della Rossanese, che non riesce a staccare il pass per la finale dei play off di Eccellenza. Dopo il 2-1 subito all’andata ad Aversa, i ragazzi di mister Luca Aloisi impattano 0-0 contro il Real Normanna e vengono così eliminati dalla corsa per la promozione in Serie D.

Davanti a circa 4000 tifosi rossoblù assiepati sugli spalti dello stadio “Stefano Rizzo”, i bizantini ci provano con orgoglio, ma sbattono contro il muro difensivo degli ospiti, bravi a gestire il risultato e a concedere poco.



La Rossanese spinge, crea, ma difetta in concretezza sotto porta, mancando quel guizzo decisivo che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Resta l’amarezza per un traguardo solo sfiorato, ma anche la consapevolezza di una stagione giocata ad alti livelli, sospinti da un pubblico da categoria superiore.