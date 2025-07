Il club bizantino conferma il suo centravanti e prepara i primi colpi per rinforzare l’attacco. Tra gli obiettivi l’ex vice capocannoniere di Eccellenza

La Rossanese riparte dalle sue certezze, e tra queste c’è Giacomo Bongiorno, attaccante classe ’99, che ha ufficialmente rinnovato il contratto con il club bizantino anche per la stagione 2025/2026. La conferma del centravanti arriva dopo quelle del tecnico Luca Aloisi e del direttore generale Giuseppe Sifonetti.

Per Bongiorno si tratta della settima stagione consecutiva con la maglia rossoblù. Il suo bilancio personale è di oltre 100 reti complessive, a conferma di un rendimento costante e di un ruolo centrale all’interno del gruppo rossoblù. Nell’ultimo campionato di Eccellenza “Jack” ha chiuso con 14 reti, risultando uno dei giocatori più determinanti dell’intera stagione, come riconosciuto anche dal network LaC, che lo ha inserito al primo posto nella “Top 3” per rendimento complessivo.

L’attaccante ha segnato contro 11 squadre diverse, risultando secondo sia per reti in trasferta (9) sia per gol realizzati nella ripresa (6). Dati che hanno avuto un peso importante nella stagione della Rossanese, capace – da neopromossa – di concludere il campionato al secondo posto.

Il rinnovo di Bongiorno rappresenta per i bizantini una conferma di peso in vista del prossimo torneo. La dirigenza rossoblù è ora al lavoro per rinforzare l’organico e, secondo quanto filtra, nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi annunci. Il sogno della Rossanese porta il nome di Simone Fioretti, vice capocannoniere del campionato nell’ultima stagione, che rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità nel reparto offensivo