Tre a zero a tavolino per mancata presentazione dell’avversario e tutti a casa. La Rossanese incassa i tre punti, non particolarmente felici a causa della mancata presentazione del San Luca allo “Stefano Rizzo”, e velocemente volta pagina. Saranno poi gli organi competenti a ristabilire l’ordine delle cose, sta di fatto che la mancata presentazione della squadra reggina, moralmente e sportivamente, dispiace.

«In effetti è così – commenta al volo Luca Aloisi, tecnico della Rossanese – prendiamo atto della situazione, ci auguriamo che tutto si possa risolvere velocemente e voltiamo pagina. Oggi abbiamo concluso con un allenamento, anche intenso, dopo la trasferta per un solo tempo disputato a Brancaleone, e ci prepariamo al derby di Castrovillari».

In casa bizantina si sono attesi i 45 minuti canonici e poi dopo, la sgambata.

«Ne approfittiamo per tirare il fiato dopo la sconfitta di Brancaleone – la Rossanese per tre volte si è recata nel Reggino dove ha subito prima due rinvii per maltempo e poi la sconfitta mercoledì scorso nel solo secondo tempo da dover disputare – e voltiamo velocemente pagina dopo i punti persi».

A Brancaleone, ammette Aloisi, «siamo scesi in campo privi di diversi titolari, tra cui capitan Carrozza. Adesso, pero, guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo, giacché ci ritroveremo a giocare due partite casalinghe dopo il derby di Castrovillari, previsto domenica prossima».

I bizantini affronteranno poi al Rizzo Soriano e Ardore. «L’obiettivo sin da domenica prossima, quando affronteremo la squadra rossonera, è mettere da parte gli episodi negativi. A Brancaleone, su un campo difficilissimo, una partita fotocopia e brutta ci ha condannato. Loro hanno beneficiato dell’episodio, noi no».

Adesso, insomma, la Rossanese attenderà l’omologazione del risultato sul San Luca, i tre punti, e poi si preparerà, nel corso i una settimana di intenso lavoro, al meglio ad un match condito da una rivalità dal sapore antico e, per certi aspetti, romantico, certamente tra le più calienti della regione.