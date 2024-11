Una vittoria storica per l'Ital-Rugby in Galles nell'ultima giornata del Sei Nazioni 2024. Gli azzurri di Gonzalo Quesada non si fermano più. Arriva la vittoria a Cardiff (24-21), dopo il pareggio con la Francia (13-13) e la vittoria casalinga sulla Scozia (31-29) che vale il terzo posto in classifica con 11 punti. Mancano ancora due partite da disputare per avere la classifica definitiva: Irlanda-Scozia e Francia-Inghilterra. Al momento la classifica recita: Irlanda 16, Inghilterra 12, Scozia 11, Francia 11, Italia 11, Galles 4. Quinto posto finale per l'Italia, per la peggiore differenza punti segnati/punti subiti, con gli azzurri che chiudono così il miglior Sei Nazioni della loro storia!.

La partita

Al Principality Stadium di Cardiff (con il tetto chiuso) l'avvio di gara è a forti tinte azzurre, con due calci di fila messi a segno da Paolo Garbisi e una meta spettacolare (con tanto di doppio fallo gallese) da parte di Ioane. Meta non trasformata da Garbisi, ma lo 0-11 è eloquente. La prima frazione si chiude sull'0-11.

Nella ripresa i tifosi di casa provano a spingere i propri beniamini, ma sul campo a giocare meglio è sempre l'Italia. Al 46' una grande azione di ripartenza è conclusa da Pani in metà (0-18). Al 64' il Galles trova la meta con Dee e la trasformazione di Costelow (7-18). Cinque minuti più tardi è Garbisi a trasformare un calcio di punizione (7-21). Gli azzurri sono in comando e allungano al 74' con un calcio di punizione dai quaranta metri trasformato da Page-Relo (7-24). Le meta di Rowlands al 79' e Grady all'82' servono a poco: finisce 21-24 con gli azzurri a festeggiare al centro del campo. L'Italia sale a 11 punti, appaiata a Scozia e Francia, per i gallesi arriva il cucchiaio di legno.