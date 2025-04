Missione compiuta per il Trebisacce, il punto necessario per approdare nel massimo campionato regionale è arrivato nella 29esima giornata con il pari ottenuto in trasferta contro il Cassano Sybaris. Il Mesoraca si allena contro il già retrocesso VE Rende mentre subito dietro la DB Rossoblù si prende la terza piazza (per differenza reti) grazie al pareggio tra Altomonte RC e Cotronei. Brutta giornata per la PLM Morrone che cade ad Amantea e probabilmente è fuori dai playoff.

Nella parte bassa del tabellone il Campora anticipa di una giornata la salvezza mettendo nei guai il Malvito che almeno ora è certo di disputare i playout in casa contro Juvenilia RCS o Soccer Montalto mentre potrebbe saltare la sfida tra quintultima e penultima se le distanze restassero come oggi.

Top 3 di LaC Sport

Per la proposta settimanale della nostra Top 3, fari puntati sui realizzatori che nel penultimo turno di campionato hanno dato un senso alla stagione della propria società.

Il primo posto per Ignacio Ruiz, attaccante dell’Amantea. Subentra a Politano al 35’ e in pieno recupero, al 47’ raccoglie la respinta del portiere della PLM Morrone e segna la rete dei 3 punti di platino che incoraggiano la salvezza diretta. Per la serie “al posto giusto al momento giusto”.

Secondo posto per Nicolas Chiappetta, attaccante esterno dello Scalea, autore dell’unica rete della giornata che consente di espugnare il campo del Sersale. Ora manca davvero poco allo Scalea per agguantare la salvezza diretta.

Terzo posto per Francesco Nicoletti, attaccante della DB Rossoblù Luzzi. Una rete che consente alla propria squadra di conquistare il 3° posto in classifica che, se restasse tale, porterebbe in dote giocarsi in casa la semifinale playoff con tutti i benefit annessi.