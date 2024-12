Il penultimo turno del girone d’andata fissato al sabato in Serie B ha il sapore della grande attesa soprattutto per due squadre che sono ben stabili nelle posizioni di testa. Nel girone G, ovviamente il big match (anche per una questione di conteggi matematici) sarà quello previsto tra Nausicaa e Soverato. Gli andreolesi, da neopromossi, hanno 18 punti mentre gli avversari ritroveranno mister Rinaldi in panchina e comandano, insieme al Diaz, a 20 punti. Una sfida speciale tra due attacchi pressoché atomici, mai come questa volta sarà difficile pronosticare prima chi avrà la meglio. Si vedrà inoltre se e come la settimana del campionato sia stata assorbita nelle gambe dei calcettisti.

Ben più “soft” l’impegno di Casali del Manco contro l’Alta, i gialloverdi hanno un punto di vantaggio sugli avversari e vincendo avrebbero molto da dire anche per la zona playoff. Nel girone H il Polistena giocherà a Marsala, contro la capolista ancora imbattuta e dai numeri pressoché perfetti: missione quasi impossibile, ma guai a darsi per vinti in partenza.

La Serie C, arrivata al suo turno numero 12, vedrà come sempre un duello appassionato per le prime posizioni guardando alle sfide di domani. Cetraro avrà forse l’impegno più facile, ospitando in casa il Rovito, musica un po’ diversa per la Gallinese che affronterà la Cariatese, una delle compagini più in forma. Con il riposo di Lamezia, tante sfide saranno un mix incentrate tra voglia di stare in alto e soprattutto il timore di non vedersi sprofondare in classifica. Città di Fiore-Nuova Fabrizio si ritroveranno sul parquet a distanza di poche settimane, Cittanova-Reghion sarà una sorta di derby con tanto agonismo. A chiudere il quadro di giornata sfide di varia valutazione, come tra Mirto e Reggio Calabria, mentre Catanzaro proverà ad avanzare in classifica contro la Farmacia Arturi.