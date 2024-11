Un Gianni Renda gremito ospita la Paolana in occasione della ventottesima giornata di campionato. Cori e coreografie sugli spalti spingono i giallorossi verso la conquista della Serie D.

Bisogna attendere il 15’ per la prima azione pericolosa dei padroni di casa: incursione in area di Crucitti che a tu per tu con Corno cerca la porta ma l’estremo difensore ospite spedisce in angolo. Due minuti più tardi, scambio tra Djalo e Crucitti che tenta il tiro dalla lunga distanza ma non inquadra lo specchio della porta. Al 1’ dei 2’ di recupero i giallorossi guadagnano un calcio piazzato: capitan Crucitti si incarica della battuta e realizza la rete del vantaggio; esplode il Gianni Renda.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, i giallorossi al 23’ guadagnano un calcio piazzato: Crucitti si incarica della battuta dai 25’ ma questa volta la palla si infrange sulla barriera ospite. Al 35’ fallo di Filippo ai danni di Costanzo: l’arbitro assegna calcio di rigore e Abyian dal dischetto non sbaglia e sigla il raddoppio. Al 40’ è ancora Sambiase: punizione tagliata di Monteiro, Espinar insacca di testa e sigla il 3-0. Dopo il triplice fischio finale, esplode il Gianni Renda e inizia la festa per la Serie D.

Il tabellino

Sambiase - Paolana 3-0

Sambiase: Giuliani, Perri, Scrugli (Schirripa 28’st), Monteiro, Frasson, Strumbo, Cataldi (Costanzo 18’st), Manu Solomon, Djalo (Abayian 20’st), Crucitti, (Espinar 37’st), Umbaca (Iania 37’st). A disp: Martino, Morelli, Piriz, Alves. All. Morelli

Paolana: Corno, Olivera (Pizzino 39’st), Barez, Tutino, Bretagna, Filippo, Perri (Amendola 2’st), Liguori,Angotti, Franzino, Bertaina (Mannarino 33’st). A disp: Falsetti, Portogallo, Carnevale, Semaforico, Politano, Bonifiglio. All. De Domenico

Arbitro: Calabrò (assistenti: Azzarrà, La Rosa)

Marcatori: Crucitti (S) 46’ pt, Abayian (S) 35’st, Espinar 40’st.