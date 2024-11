Domenica 14 aprile 2024 è una data che potrebbe entrare nella storia del Sambiase, la società giallorossa potrebbe, infatti, festeggiare la promozione in Serie D con due giornate di anticipo. Un traguardo ambito e che aspetta solo la certezza matematica per essere festeggiato.

A pochi giorni da questo giorno tanto atteso, è intervenuto ai nostri microfoni il tecnico giallorosso Claudio Morelli, al quale abbiamo chiesto i fattori chiave per raggiungere questo obiettivo; ecco le sue parole: «Nella gara di domenica con la Paolana abbiamo la possibilità di festeggiare la vittoria del campionato ma non dipende solo da noi. Una vittoria che è stata programmata, è sempre stato il nostro obiettivo ma per poterci arrivare è stato fatto un gran lavoro da parte di tutti, a partire dal sottoscritto e dal mio staff, a quello prettamente dirigenziale con i nostri direttori e non per ultimo da una società e un pubblico che credo siano stati artefici come noi in questa cavalcata. Oltre all’aspetto tecnico – tattico, un aspetto cruciale è stata la professionalità nella ricerca dei dettagli».

«Inoltre, - aggiunge Morelli - all’interno dello spogliatoio ci sono state delle figure, degli uomini che sono stati scelti quest’estate e si sono dimostrati all’altezza non solo dal punto tecnico ma anche dal punto di vista umano. Uno spessore umano importante che nei momenti della stagione è stato determinante».

Abbiamo, poi, dato uno sguardo al futuro del tecnico, tra sogni e obiettivi: «Per quanto riguarda il prossimo anno, è presto per parlare ma sicuramente sarei felice di proseguire perché sarebbe il coronamento della mia carriera, potrebbe essere una consacrazione. Nella mia umile carriera ho fatto tantissimi piazzamenti importanti e adesso potrebbe essere l’occasione giusta e mi farebbe enormemente piacere proseguire questo percorso che è stato intrapreso quest’anno. Come detto prima – conclude - è ancora presto per parlare di futuro, mi concentro su questo campionato che dobbiamo concludere nel migliore dei modi, con la vittoria e raggiungendo quei record che fanno piacere e che rappresentano il coronamento di una stagione veramente esaltante».