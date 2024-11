Il Sambiase ha esordito positivamente in Serie D. La squadra giallorossa, infatti, nel primo turno di Coppa Italia ha avuto meglio sul Brindisi grazie alla rete di Munoz. Un successo che consente ai giallorossi di qualificarsi al turno successivo: domenica 2 settembre è in programma l’ostica sfida sul campo del Casarano.

È intervenuto ai nostri microfoni il tecnico giallorosso Claudio Morelli con il quale abbiamo fatto il punto sull’esordio in Coppa Italia, le prossime gare e gli obiettivi della società. Per quanto riguarda la vittoria di Brindisi, il tecnico si dice soddisfatto oltre al risultato anche della prestazione convincente dei giallorossi. «Sicuramente avevamo preparato bene la partita e speravamo in un risultato positivo. Credo che oltre al risultato ci sia stata anche una prestazione convincente, frutto di tanto lavoro svolto durante il ritiro e che pian piano stiamo cercando di migliorare», queste le sue parole.

Sulla sfida con il Casarano si dice consapevole della difficoltà della gara ed evidenzia: «La sfida con il Casarano sarà un ostacolo difficilissimo perché sappiamo che insieme al Siracusa sono due squadre che hanno costruito delle corazzate per raggiungere la serie C per cui le difficoltà saranno notevoli, sicuramente cercheremo di entrare in campo facendo del nostro meglio e cercando di mettere la massima attenzione in quello che faremo».

Domenica 8 settembre al via il campionato, un inizio non del tutto semplice per i giallorossi che alla prima giornata ospiteranno tra le mura amiche il Siracusa, una delle candidate alla vittoria finale. «Per quanto riguarda il campionato, affrontare il Siracusa alla prima giornata non è la migliore delle possibilità che ci potesse capitare - evidenzia Morelli - ma come dico sempre le squadre vanno affrontate tutte e quindi bisogna prendere in esame partita per partita, adesso prenderemo in esame la sfida con la compagine siciliana».



Un inizio in salita per il Sambiase che nelle prime quattro giornate affronterà quattro delle candidate alla vittoria finale: Siracusa, Pompei, Nissa e Vibonese. «È un percorso difficile ma cercheremo di concentrare tutte le energie e le attenzioni, gara dopo gara, è inutile guardare oltre. Al momento ci stiamo concentrando sulla gara con il Casarano e poi penseremo al Siracusa, sapendo di affrontare la squadra più accreditata alla vittoria del campionato», continua Morelli.

L’obiettivo principale della società è il consolidamento della categoria come sottolineato dal tecnico giallorosso: «Dobbiamo essere coscienti di affrontare un campionato che credo sia uno dei più competitivi degli ultimi anni per quanto riguarda il Girone I, infatti non penso ci siano le classiche squadre in “difficoltà”, sono tutte partite con i tempi giusti, sono organizzate per cui sarà un po’ difficile per tutti restare lontani dalle zone critiche».

Infine, sugli ultimi movimenti di mercato con l’arrivo di Carella e Conti, il tecnico giallorosso evidenzia come Carella sia un ottimo acquisto, un giocatore di categoria che vanta molta esperienza anche in Serie C nonostante la giovane età; insieme a Conti ci potranno dare una grande mano - conclude.