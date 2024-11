Sfida intensa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione e aggressività. Con il punto conquistato i calabresi salgono a quota 7 punti in classifica

Nella quarta giornata del girone I di Serie D, il Sambiase ha affrontato la Nissa allo Stadio "Guido D'Ippolito" di Lamezia Terme, terminando la partita con un pareggio 1-1. La sfida è stata intensa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione e aggressività.

I siciliani del Nissa aprono le marcature al 16' minuto, con Samake che capitalizza su un cross dalla destra, saltando libero di testa e portando in vantaggio gli ospiti. Il Sambiase ha reagito con determinazione, cercando il pari che è arrivato al 69', quando Zerbo ha trasformato un rigore assegnato per una gomitata lontana di Bruno, che è stato poi espulso.

Dopo il gol del pareggio, i giallorossi di mister Morelli hanno aumentato la pressione, sfruttando l'uomo in più per cercare la vittoria. Numerose sono state le occasioni create: al 77' minuto, Munoz sfiora il gol con un sinistro deviato dal portiere avversario. Poco dopo, Ferraro colpisce di testa su calcio d'angolo di Zerbo, ma la palla è uscita per questioni di centimetri.

Il finale della partita è stato incandescente: al 85' minuto, un colpo sicuro di Ferraro viene respinto miracolosamente dal portiere ospite Elezaj. Nel terzo dei 5 minuti di recupero, Nissa vicino al colpo grosso: calcio di punizione di Pagano, Grisendi vola e toglie la palla dall’incrocio dei pali. L’ultimo lampo della partita parte ancora dai piedi di Zerbo: sinistro da fuori area, al 96esimo, sul quale si distende concedendo solo corner Elezaj. Con il punto conquistato il Sambiase sale a quota 7 punti in classifica. La squadra di Morelli nel prossimo turno affronterà in trasferta la Sancataldese.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani (Grisendi, 20’ st), Perri, Morra, Cozza (Piriz, 7’ st), V. Frasson, Strumbo, Munoz, Solomon (Ferraro, 7’ st), Caporello (Carella, 20’ st), Zerbo, Umbaca (Cataldi, 37’ st). A disp. S. Frasson, Signorelli, Costanzo, Crucitti. All. Morelli

NISSA: Elezaj, Agnello (Pagano, 43’ st), Barrera, Semenzin, Bollino (Neri, 26’ st), Samake (Tumminelli, 31’ st), Bruno, Mannino (Lo Pizzo, 19’ st), Natale (Aluisi, 19’ st), Bieto, Maltese. A disp. Diaz, Dalloro, Cassano, Rotulo. All. Terranova

MARCATORI: Samake 16’, Zerbo (R) 69’

ARBITRO: Colazzo da Casarano, assistenti D’Ambrosio (Molfetta ) e Miccoli (Bari)

NOTE: ammoniti Barrera , Ferraro (S), Natale , Carella (S), Neri . Al 23’ st espulso Bruno . Angoli 7-4. Recupero 2’, 7’