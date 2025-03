Nell’intervista post-partita, Mister Claudio Morelli analizza la gara contro la Reggina, lodando la prestazione della sua squadra e riconoscendo la forza dell’avversario. Nonostante la sconfitta all’ultimo minuto, il mister del Sambiase si dice soddisfatto della prestazione complessiva e della crescita del suo gruppo.



Il tecnico del Sambiase, Claudio Morelli, non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra, nonostante la sconfitta contro la Reggina nel derby. «È stata una gara intensa, tra due squadre che si sono date battaglia. Sapevamo di affrontare una squadra forte, ben allenata, che sta lì in classifica per merito, e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa quello che deve fare. Non è una sconfitta che ci demoralizza, anzi, possiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato», ha dichiarato il mister.



Morelli ha poi fatto riferimento all’importanza di ogni episodio, riconoscendo che la Reggina ha vinto grazie a un episodio favorevole: «Il calcio è questo, oggi ha premiato la squadra che ha avuto l’episodio che ha girato a favore. Nella seconda parte della partita, il Sambiase ha avuto diverse occasioni, forse anche più nette della Reggina, ma non siamo stati abbastanza cinici sotto porta. Tuttavia, mi fa piacere vedere che i ragazzi hanno dato tutto, come fanno da tutta la stagione.»



Il mister ha anche elogiato il lavoro della sua squadra, evidenziando il grande impegno dei suoi giocatori nonostante la sconfitta: «Siamo una squadra che sta crescendo, e il rammarico più grande è vedere qualche ragazzo piangere nello spogliatoio. Questo dimostra la voglia di crescere, di migliorarsi e di affrontare avversari del calibro della Reggina con personalità.»



Mister Morelli ha concluso la conferenza con un pensiero sul derby: «Oggi abbiamo assistito a una grande giornata di sport, con una tifoseria calda e un’atmosfera unica. La Reggina è una grande squadra, e il nostro Sambiase ha dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque. L’importante è non abbatterci, ma continuare a crescere come squadra. La sconfitta fa male, ma il nostro cammino è lungo e la strada giusta è quella della crescita continua.»



Infine, ha fatto i complimenti alla società e all’organizzazione del derby, dimostrando che, nonostante la sconfitta, c’è una consapevolezza positiva del percorso che il Sambiase sta compiendo.