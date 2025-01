La Vibonese cade nel big match di vertice contro il Sambiase per 1-0 dopo una gara brutta ma soprattutto per il maltempo e la pioggia degli ultimi giorni che avevano reso il campo ai limiti della praticabilità. La sfida, infatti, fino a pochi secondi dal fischio d'inizio è stata in bilico ma alla fine il direttore di gara ha deciso di giocare il match. Così come all'andata, il giustiziere della partita è stato Luca Ferraro che regala tre punti che fanno sognare i giallorossi, mentre la squadra di Facciolo rimane lontana dai vertici.

Le parole di Facciolo

Nella conferenza stampa post gara si è espresso mister Facciolo, consapevole del fatto che parlare di prestazione è molto difficile: «Oggi parlare di calcio è difficile, poiché credo che il protagonista sia stato uno solo, ovvero l'arbitro, perché sia noi che il Sambiase giustamente non volevamo giocare la partita ma proprio perché non si poteva giocare e si è visto. Il gol loro è nato perché un terreno così può portare a fare questi errori, ma parlare di calcio questo pomeriggio penso sia un eufemismo». E ancora: «Peccato perché erano due squadre che volevano giocare a calcio e sarebbe stato più divertente se il campo fosse in condizioni migliori anche perché in un rettangolo di gioco del genere è difficile trovare coordinazione e stabilità. Faccio fatica a commentarla proprio perché non si è giocato, poi si è alzato anche il vento a sfavore. Era una partita da buttare palle lunghe e sperare in un errore altrui, purtroppo lo abbiamo commesso noi. Era due formazioni che occupavano due posizioni di classifica importanti, alla fine ha deciso solo lui». Per la Vibonese adesso la vetta è distante nove punti, e la seconda piazza otto.