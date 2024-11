Tante emozioni e tanto spettacolo in Sampdoria-Catanzaro, gara valida per il 15esimo turno di Serie B, terminata 3 a 3. Tanto rammarico nell’ambiente giallorosso perché il pareggio dei padroni di casa è arrivato nel finale dopo un secondo tempo in cui le Aquile avevano recuperato due volte lo svantaggio ed erano riuscite anche a segnare il terzo gol.

Amareggiato l’allenatore giallorosso Fabio Caserta nella conferenza stampa post partita: «Siamo un po' arrabbiati e rammaricati per la non vittoria, perché secondo me la squadra ha fatto una grande partita, meritava la vittoria per quello che ha prodotto dal primo fino all'ultimo, è andata da svantaggio, ha recuperato, poi ancora di nuovo sotto. Peccato, perché a me veramente dispiace per i ragazzi, per quello che stanno facendo, perché sicuramente questa squadra meriterebbe qualche punto in più in classifica e qualche vittoria in più, per quello che fa durante l'arco della partita, la settimana, per come si allena, per l'impegno che hanno. Oggi venire a Genoa e giocare così a viso aperto, senza avere paura, non lo fanno tutti, quindi faccio i complimenti alla squadra, ma sono un po' arrabbiato perché alla fine qualche episodio non ci gira mai a nostro favore».

Il capitano e uomo più rappresentativo della compagine calabrese Pietro Iemmello era riuscito a trascinare i suoi compagni segnando tutti e tre i gol realizzati, ma nell’intervista di fine gara non vuole parlare della sua prestazione perché anche lui è dispiaciuto per non essere riuscito a portare a casa i tre punti: «A caldo sinceramente non sto pensando alla tripletta perché era più importante il risultato di squadra. Non è una cosa banale quella che dico, ma è una cosa che penso e che sento. Sul 3-2 se non c'è l'espulsione la portiamo noi a casa».

«Mi rode e mi dà fastidio questa cosa qua. Anche perché siamo andati sotto due volte contro una squadra importante, in uno stato importante. Abbiamo dimostrato di esserci, di rimanere in partita. Cosa che ci sta mancando è la vittoria. Sinceramente sta pesando su tutti, sta pesando anche sui tifosi perché siamo all'undicesimo pareggio – ha continuato Iemmello - . Però c'è da dire che la squadra è rimasta sempre dentro la partita, nonostante sia andata sotto. Ha dimostrato carattere, ha dimostrato orgoglio, ha dimostrato attaccamento. Questo è un gruppo che ha tanto attaccamento per questa maglia. Dobbiamo continuare così, cercando di migliorare quello che ci sta mancando. La squadra è unita, il gruppo è unito, è un gruppo importante questo. Con tanti giocatori nuovi arrivati quest'anno, per farli amalgamare al meglio ci è voluto e ci sta volendo un po' di tempo. Però sono tutti bravi ragazzi, tutti ragazzi seri che prendono questo mestiere con grande serietà Io sono contentissimo di essere il loro capitano. Dobbiamo cercare a tutti i costi di arrivare a prenderci le vittorie nelle prossime partite». E infine sul cucchiaio fatto sul calcio di rigore: «Mi è venuto istintivamente e l'ho fatto».