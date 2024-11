In meno di 24 ore sono stati venduti oltre 900 biglietti per il settore ospite dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova. La sfida tra blucerchiati e rossoblù è in programma domenica alle ore 16.15

In meno di 24 ore i tifosi del Cosenza hanno preso letteralmente d’assalto il sito di Ticket One per l’acquisto del tagliando per la partita contro la Sampdoria di domenica. La gara si giocherà alle ore 16.15 e sarà valevole per la decima giornata del campionato di Serie Bkt.

Si va verso i 1000

Al momento si sono superati i 900 biglietti venduti e si viaggia spediti verso i 1000. Il settore ospite del “Luigi Ferraris” di Genova, ne può ospitare al massimo 2067 e non è da escludere che da qui a domenica i biglietti andranno sold-out. Quasi certamente si supererà il dato dell’ultima trasferta genovese, ovvero quella di marzo scorso, quando i tifosi del Cosenza in quell’occasione furono 898 per la partita contro il Genoa in serale. Tra l’altro la gara di domenica sarà molto sentita per una questione di gemellaggi. Storici quello del Cosenza con il Genoa e quello dei doriani con il Catanzaro.