Un nuovo traguardo, con vista sul futuro, ma non dimenticando mai il passato: da qui l'idea di una nuova sede sociale per raccontare una storia prestigiosa di sacrifici e successi

Un anniversario importante per il movimento dello sci nordico calabrese. Lo Sci Club Montenero compie 45 anni di attività e inaugura domenica prossima, alle 17, una nuova sede sociale sulla centralissima via Roma a San Giovanni in Fiore. Un luogo che racconti questi lunghi anni di attività, di successi ma soprattutto di sacrifici.

«Probabilmente oltre quarantacinque anni fa, tra la fine del '78 e gli inizi del '79, nessuno immaginava che quell'idea folle di voler portare qui, al sud, praticamente a due passi dalla Magna Grecia, una tradizione sportiva dei paesi Scandinavi potesse attecchire e poi svilupparsi in maniera così continua e radicata». È quanto scrive la società florense, premiata in questi anni delle alte onorificenze del mondo dello sport italiano. Ha ottenuto, infatti, il Distintivo d'Oro della Fisi nel 2017 e la Stella d'Argento del Coni nella stagione in corso.

Un nuovo progetto per lo Sci Club Montenero che si appresta a iniziare, neve permettendo, una nuova stagione agonista. L'ennesima pagina di una storia lunghissima che a San Giovanni in Fiore vogliono continuare a scrivere nel mondo dello Sci Nordico e dello sport in generale.