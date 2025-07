Con la nuova forza derivata dalla fusione giunta a compimento qualche settimana fa, il San NicolaChiaravalle-Soverato può adesso concentrarsi sul mercato in vista del prossimo campionato di Promozione B e proseguire sulla scia prima della fusione, quando si riuscì a conquistare un posto nei play off.

Doppio colpo

Doppio colpo di mercato dunque, di cui uno ben noto al calcio dilettantistico regionale: Matteo Nesticò e Javier Lopez Oliveira. Non ha bisogno di presentazioni innanzitutto il ventisettenne scuola Catanzaro con esperienza in Eccellenza sia in Calabria che in Sicilia. Il folletto, così calcisticamente soprannominato, è un giocatore di grande estro, talento sconfinato e carisma da uomo squadra. Nesticò è l’acquisto di qualità che arriva alla corte di Sisi, fortemente voluto dal direttore Ettore Gallo che lo conosce bene visti i tanti anni trascorsi insieme a Sersale. Mezzapunta dotata di grande fantasia, è in grado di incidere molto in zona gol e di regalare tanti assist ai compagni.

L'altro acquisto è quello di Javier Lopez Oliveira. Si tratta di un centrocampista versatile classe ’98 e che ha militato la maggior parte della sua carriera in Spagna, per poi approdare al Melito lo scorso anno e con cui si è distinto per la classe e l’intelligenza tattica. Può giocare in diversi ruoli di centrocampo ma le sue spiccate doti offensive, potrebbero permettergli di ricoprire ruoli d’attacco. A breve altri colpi.