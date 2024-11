Carlos Alcaraz approda alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells dove affronterà sabato l'azzurro Jannik Sinner. Lo spagnolo ha battuto le api e il tedesco Alexander Zverev per conquistare una sfida che varrà il secondo posto nel ranking Atp. Un match quello tra il talento spagnolo e il tedesco che entrerà nella storia non tanto per le gesta dei due giocatori in campo sul centrale di Indian Weels ma per l'invasione di un'enorme sciame di api, che aveva nidificato sulla "spider cam", la telecamera che su dei cavi in acciaio fa riprese dall'alto e in movimento. Un'invasione di insetti che ha conquistato il centrale decretando la lunga sospensione con Alcaraz che è stato punto sulla fronte.

Dopo un'ora e 50 minuti di stop la ripresa del match con Alcaraz che ha battuto in due set Zverev (6-3, 6-1) conquistando l'acceso al penultimo atto sul cemento americano di sabato. Una sfida attesa sin dalla stesura del tabellone e che varrà il secondo posto nel ranking Atp. Nell'altra semifinale si sfideranno l'americano Tommy Paul e Daniil Medvedev. Ma sarà la partita tra il numero 2 e il numero 3 del ranking Atp a rendere la semifinale di Indian Wells un appuntamento da non perdere. Con Sinner che ha puntato l'obiettivo: secondo posto nel ranking Atp e 19esima vittoria consecutiva

I precedenti

Sono sette i precedenti nel circuito Atp tra Sinner e Alcaraz, con il tennista azzurro avanti: 4-3. L'ultimo incrocio in ordine di tempo risale alla semifinale dell'Atp500 di Pechino terminata con la vittoria in due set per il tennista azzurro (7-6, 6-1), che poi conquistò il titolo battendo in finale Medvedev (7-6, 7-6).