Il Crotone potrebbe ripartire da Fabio Grosso, eroe per caso in un mondiale a tinte azzurre. E' lui il tecnico su cui il club pitagorico avrebbe virato le attenzioni dopo il no ricevuto in successione da De Zerbi prima e Di Biagio poi. Da quel 4 luglio del 2006 di tempo ne è passato

Tutti gli articoli di Sport

PHOTO