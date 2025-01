Il risultato di Scafatese-Reggina non è stato omologato. È arrivata a sorpresa la decisione del Giudice Sportivo, che ha deciso di accogliere l’istanza della società campana. Non sono stati comunicati, in tal senso, i motivi di questa richiesta, a cui seguirà un ricorso. Non resta che attendere novità, nel frattempo c’è un grattacapo in più per la società dello Stretto.

La nota del Giudice Sportivo

“Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SCAFATESE FC SSD ARL ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito”.

La nota della società amaranto

«AS Reggina 1914 comunica di aver preso atto dal comunicato ufficiale n. 78 del 14 gennaio 2025, del preannuncio di ricorso presentato dalla società Scafatese. In attesa di conoscere le motivazioni del ricorso, il Club ribadisce il pieno rispetto delle norme federali e dei principi che regolano la competizione sportiva, principi che hanno sempre guidato le nostri azioni dentro e fuori il campo».