Così come era accaduto per le categorie Cadetti e Giovani, in quest’anno particolare, anche per gli Assoluti di scherma la prova di qualificazione si è svolta a livello regionale ed era valida per l’accesso diretto alle finali dei Campionati Italiani Assoluti individuali che si terranno a Cassino (Frosinone) nel mese di maggio. Diversi gli atleti in gara, in una competizione che si è dimostrata emozionante e interessante.



Di solito in queste sfide sono i giovani a mostrarsi particolarmente pimpanti, ma nella circostanza le “vecchie volpi” si sono fatte rispettare. A mettersi particolarmente in evidenza sono stati Daniele Bilotta dell’Accademia della Scherma Calabrese e Antonio Zupi e Paolo Bruno entrambi del Club Scherma Cosenza, che hanno messo in riga atleti di una decina di anni più giovani.

I qualificati

Ma ecco l’elenco di coloro che hanno guadagnato la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti individuali di scherma. Nella Spada Maschile, Daniele Bilotta (Accademia della Scherma Calabrese) e Antonio Zupi (Club Scherma Cosenza); nel Fioretto Maschile: Paolo Bruno (Club Scherma Cosenza) e Giuseppe Bruno (Platania Scherma); nella Sciabola Maschile: Angelo Pujia (Circolo Scherma Lametino); nella Spada Femminile: Chiara Cosentino (Accademia della Scherma Reggio Calabria) e Elide Filice (Accademia della Scherma Calabrese); nel Fioretto Femminile, Chiara Cosentino (Accademia della Scherma Reggio Calabria); nella Sciabola Femminile, Lorenza Tarsitano (Circolo Scherma Lametino)