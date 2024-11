Nel primo appuntamento stagionale in Puglia piazzamenti importanti e buone prestazioni per i ragazzi guidati dal maestro Giuseppe Costanzo e dagli istruttori nazionali Alessandra Lucchino e Ignazio Consoli

Buona prova per i giovani schermidori dell'Asd Circolo Scherma Lametino nella prima prova nazionale under 14 Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola andata in scena nello scorso weekend a San Severo in Puglia. Un'appuntamento agonistico sulle pedane del Palasport “Falcone e Borsellino” in cui si sono dati battaglia 395 atleti Under 14, divisi per categoria, tra i quali nove giovanissimi atleti lametini.

Una tappa quella pugliese che ha segnato l’inizio del percorso stagionale che si concluderà con la 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi, in programma nel maggio 2024 a Riccione, dove saranno assegnati i titoli italiani Under 14. I giovani schermidori lametini hanno dimostrato ancora una volta il loro valore ottenendo ottimi risultati, grazie al loro impegno e al lavoro svolto durante gli allenamenti, guidati dal maestro Giuseppe Costanzo e dagli istruttori nazionali Alessandra Lucchino e Ignazio Consoli.

A prendere parte al Gran Prix di San Severo per il team lametino: Anna Bertucci (Bambine Sciabola Femminile); Fiamma Mercuri (Giovanissime Sciabola Femminile); Anna Fiaschi (Ragazze Sciabola Femminile); Alberto Arpaia, Domenico Caroleo e Riccardo Sessa (Giovanissimi Sciabola Maschile); Antonio Mercuri (Ragazzi Sciabola Maschile) e Simone Gigliotti (Allievi Sciabola Maschile).

Ad ottenere il miglior risultato per l'Asd Circolo Scherma Lametino la dodicenne Fiamma Mercuri che ha conquistato uno splendido settimo posto nella categoria Giovanissime Femminile disputando una gara esemplare. Schermidori lametini sugli scudi anche nella categoria Giovanissimi Maschile con Riccardo Sessa che ha conquistato il decimo posto finale.

Rammarico per le prove perse per una sola stoccata di Alberto Arpaia (Giovanissimi Maschile), dell'esordiente Anna Bertucci (Ragazze Femminile) e Simone Gigliotti (Ragazzi Maschile). La prima prova in terra pugliese ha confermato tutto il valore dei giovanissimi schermidori dell'Asd Circolo Scherma Lametino che ottiene buoni piazzamenti, confermandosi così tra le prime società d'Italia.

I risultati:

Giovanissime Sciabola Femminile:

7^ Fiamma Mercuri

Giovanissimi Sciabola Maschile:

10^ Riccardo Sessa

36^ Alberto Arpaia

56^ Domenico Caroleo

Bambine Sciabola Femminile:

19^ Anna Bertucci

Ragazze Sciabola Femminile:

34^ Anna Fiaschi

Allievi Sciabola Maschile:

21^ Simone Gigliotti

Ragazzi Sciabola Maschile:

38^ Antonio Mercuri