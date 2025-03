L’italiana precede di soli 6 centesimi la rivale svizzera e di 9 la compagna di nazionale. Una vittoria che consente un nuovo allungo in classifica generale

Due azzurre sul podio nel SuperG di Kvtfjell! Federica Brignone domina sulla pista norvegese e allunga in classifica generale, Sofia Goggia chiude al terzo posto, a 9 centesimi dalla compagna di squadra e a soli 3 centesimi dalla svizzera Lara Gut Behrami.

La campionessa azzurra ferma il cronometro a 1’30”11, precedendo la ticinese che sfiora il successo ma deve accontentarsi del secondo posto. Sul gradino più basso del podio Sofia Goggia, che chiude con un ritardo di appena 9 centesimi, nonostante i problemi con un gancio dello scarpone destro.

Brignone: «Ho vinto un SuperG tostissimo»

Federica Brignone allunga nella classifica generale assoluta di Coppa del Mondo, a 9 gare dal termine, su Gut-Behrami. Soddisfatta la sciatrice italiana a fine gara: «È un SuperG tostissimo, credo che oggi il mio punto di forza sia stato l’attacco dopo ogni errore: non ho fatto la manche perfetta che volevo, qualche piccola sbavatura c’è stata, ma sono riuscita quasi sempre a rimediare».

A rendere omaggio all’azzurra anche la rivale Lara Gut Behrami: «Non è testa a testa, quest’anno lei sta dominando e sta facendo qualcosa di incredibile dal punto di vista della regolarità. Io sto facendo troppi errori e non riesco a dare tutto come vorrei».