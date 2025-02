Successo numero 33 in carriera e primato sempre più solido in classifica generale per la campionessa azzurra. L'azzurra ha la meglio sulla neozelandese Robinson e la norvegese Stjernesund. Solo tredicesima Sofia Goggia

Splende luminosa la stella di Federica Brignone sulla pista del Sestriere. La sciatrice azzurra, nonostante la febbre, ha vinto la prova di gigante femminile in Coppa del mondo.

“SuperBrignone”, a pochi giorni dal titolo di campionessa del mondo conquistato a Saalbach, seconda dopo la prima manche a soli 19 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, con una straordinaria seconda manche ha recuperato il gap, lasciando l'avversaria a 40 centesimi. Sul gradino più basso del podio la norvegese Thea Louise Stjernesund, il suo miglior risultato in Coppa del mondo.

Un successo per la Brignone, 33esimo sigillo in carriera, che consolida la sua posizione in classifica generale. Non bene le altre azzurre: chiude al tredicesimo posto, dopo una dignitosa seconda manche, Sofia Goggia; al diciottesimo posto Marta Bassino, che vinse al Sestriere nel 2022 e ventitreesima Asja Zenere. Deludente la prova di Mikaela Shiffrin che ha chiuso al venticinquesimo. Domani ancora uno slalom gigante con una nuova grande opportunità per Federica Brignone.