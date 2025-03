Federica Brignone vince in “casa” il SuperG di La Thuile e fa un passo decisivo verso la vittoria della Coppa del Mondo generale. Dietro di lei sul traguardo valdostano la compagna di nazionale Sofia Goggia con un ritardo di solo un centesimo e terza la francese Romane Miradoli a 5 centesimi. Ancora quarta la svizzera Lara Gut-Bherami.

Federica ora manca solo la matematica

Per la Coppa di Cristallo a Federica ora manca solo la matematica. L’azzurra ha 1454 punti in classifica, 382 in più della svizzera Lara Gut Behrami, quando restano in calendario solo le finali di Beaver Creek dove sono previste tre gare (Discesa, Super G e Gigante e non lo Slalom) e sono in palio 300 punti. Alla campionessa azzurra mancano solo 18 punti per alzare la Coppa di Cristallo.