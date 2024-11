VIDEO | Il famoso discesista italiano in Calabria in occasione dell'apertura di due nuove piste, la Telese e la Nino Martino. Migliaia le persone presenti

Una giornata storica. Una giornata di festa. Gambarie si veste del suo vestito dal colore più bello, il bianco, e si riscopre punto di riferimento del turismo calabrese. Oggi più che mai. Nel giorno in cui vengono inaugurate due nuove piste, la Telese e la Martino con un’ospite d’eccezione: Kristian Ghedina. Il discesista italiano più conosciuto al mondo. Per la prima volta in Calabria. Con lui migliaia di persone che hanno affollato gli impianti di risalita per godere di uno spettacolo unico. Mozzafiato con vista sullo Stretto.