Arriva dalla gara Sprint nella quarta del Tour de Ski sulle piste di Davos nelle Alpi Svizzere nel Cantone dei Grigioni il primo podio stagionale per il Team Italia. Un podio atteso che porta la firma del nostro atleta più vincente e più rappresentativo, quel Federico Pellegrino che ha conquistato due argenti alle Olimpiadi, cinque medaglie ai Mondiali, uno ai Mondiali Juniores e due titoli nella Coppa del Mondo Sprint.

Il carabiniere valdostano ha chiuso la prova sul circuito di Davos alle spalle del francese Chanavat e dello svedese Anger. Un podio importante, dopo un inizio di stagionale in difficoltà e alla ricerca della forma migliore, che ottiene per il dodicesimo anno consecutivo un podio in una gara di Coppa del Mondo.

Nel "feudo" di Davos (Svizzera), dove ha vinto quattro volte in carriera, il carabiniere 33enne si è piazzato al terzo posto nella sprint in tecnica libera, disputata in notturna. Una grande prova di Pellegrino che ha chiuso la finale in 2'15''51, dietro al francese Lucas Chanavat (2'15"07) e lo svedese Edvin Anger (2'15"32). Pellegrino rilancia così le proprie ambizioni nel Tour de Ski: grazie a questo piazzamento sale al terzo posto nella classifica generale, a 25 secondi dal norvegese Amundsen, leader del torneo.