Divertimento e agonismo per il primo appuntamento del campionato Calabro Lucano Fisi sulle piste del Centro Fondo Carlomagno. Nel prossimo weekend il movimento si sposta in Val di Fiemme per il Trofeo Internazionale Skiri Trophy

Tutti in pista per la Pace! Grande successo organizzativo per la prima gara del campionato Calabro Lucano FISI, che ha visto sulle piste del Centro Fondo Carlomagno, nella 22ª edizione della Coppa Sci Club Montenero, sfidarsi i fondisti di tutte le categorie a suon di passo alternato lungo la bellissima in Sila Grande. Lungo il tragitto la bandiera con i colori dell'arcobaleno ha ricordato tutti i conflitti aperti nel mondo.

Ad accogliere le squadre di Calabria e Basilicata una splendida, rigida, giornata di sole con i tecnici come sempre frenetici e a lavoro per la scelta del materiale, per la giusta combinazione di sciolina, quell’alchimia che rende “geniali” gli skiman, un ruolo quasi sempre dietro le quinte che però costituisce, della prestazione dell’atleta, almeno il 50% del risultato.

Sciolinatura comune, da quest’anno, per tutti i concorrenti del Cal, è la decisione voluta fortemente dal Responsabile del Fondo Pino Mirarchi che così mette in pratica la collaborazione totale tra i vari clubs e mette alla pari tutti i ragazzi, per giocarsi realmente le possibilità di risultato; e stando alle entusiasmanti gare a cui si è assistito, sotto un cielo che man mano si andava coprendo per poi scaricarsi in una leggera nevicata, è la scelta giusta. Tutte le categorie sono state seguite con particolare entusiasmo anche se i più piccoli portano quel brivido, quel tifo così forte, che risulta essere veramente la forza in più: uno spettacolo.

Le classifiche finali:

Le classifiche finali sanciscono una bella e bilanciata assegnazione di vittorie e podi, auspicio di una stagione sportiva che ci farà divertire, nel dettaglio: tra le Giovani e Senior Femminili gradino più alto per Salamone del Terranova di Pollino e dietro a lei Chiarello e Mirarchi per il Montenero; nei pari età maschili podio tutto targato Montenero con Isabella, Mirarchi e Gualtieri; nei Children maschili podio tutto lucano con tre atleti del Terranova davanti a tutti, Lobarco, Lufrano e Tufaro, nella categoria femminile invece sono Loria e Minardi del Montenero davanti a Poggese del Terranova a salire rispettivamente sul podio.

Nei cuccioli Maschile vince Barberio del Montenero davanti a Pellitta del Terranova e Olivito ancora del Montenero, tra le femminucce pari età invece sono tre portacolori di casa a salire sul podio, vince Nicoletti davanti a Tiano e Succurro; infine tra i più piccoli, i Baby, Di Sanzo del Rotonda vince davanti a Olivito del Montenero e Carravetta del Camigliatello, mentre tra le bimbe sono Salamone e Tufaro del Terranova ad imporsi davanti alla terza classificata Mazzei del Montenero. Questa settimana il fondo agonistico si sposta in Val di Fiemme, sulle piste Olimpiche di Lago di Tesero dove è in programma il Trofeo Internazionale Skiri Trophy, 1400 atleti in gara, 10 nazioni presenti, 5 categorie in gara, tra loro anche i nostri portacolori del Comitato Calabro Lucano. (Foto Domenico Olivito)