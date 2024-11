Rischia di interrompersi sul più bello la stagione agonistica di Sofia Goggia. La sciatrice azzurra è caduta in allenamento a Temù subendo una sospetta frattura di tibia e perone. Un drammatico infortuno per la trentunenne stella dello sci alpino italiano che nelle ultime settimane era tornata competitiva in pista conquistando due podi a Cortina d'Ampezzo. La campionessa olimpica si sta trasferendo a Milano per sottoporsi agli esami del caso e verificare l'entità dell'infortunio.

Per l'atleta di Austino si tratta dell'ennesimo grave infortunio della sua carriera che rischia ora di compromettere la propria rincorsa verso i Mondiali 2025 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Appuntamenti che per la carta d'identità potrebbero essere gli ultimi traguardi di una carriera strepitosa ma sempre al limite, caratterizzata da grandi successi, ma anche da terribili cadute.