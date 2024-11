La Vibonese è in finale scudetto. I rossoblu di Nevio Orlandi non si fermano più e contro il Gozzano calano il tris. Impossibile per gli avversari fermare la “prepotenza” sportiva dei leoni di Vibo che con Silvestro prima e Silvestri e Ciotti poi annientano i novaresi. Inutile il timbro di Messias. L’ultimo atto del tricolore dilettanti vedrà protagonista la Vibonese. A contendere lo scudetto ai rossoblu la Pro Patria che nell’altra semifinale ha travolto con 4 gol l’Albissola. Sfida in programma il 2 giugno alle 17:00.