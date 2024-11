Scelte le sedi delle semifinali e della finale. La squadra di Orlandi giocherà a San Giovanni Valdarno, in provincia di Firenze. Albissola e Pro Patria nell’altra semifinale

Lo scudetto è ad un passo. Anzi due. Come le gare da affrontare per conquistare il titolo di migliore formazione dilettante d’Italia. La Vibonese le disputerà in Toscana, a San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo.

È questa la sede scelta dalla Lega Nazionale Dilettanti per semifinale che vedrà la squadra di Orlandi opposta al Gozzano. Nell’altra sfida, in scena a Rignano sull’Arno, in campo invece Albissola e Pro Patria. Due sfide in programma il prossimo 31 maggio alle ore 16:0. Le vincenti voleranno in finalissima che disputerà il 2 giugno in notturna. Fischio d’inizio alle 20:30