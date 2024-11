La Promosport scrive la storia e con quattro giornate d’anticipo, rispetto alla fine del campionato di Promozione, ottiene i 3 punti decisivi per il salto di categoria.

L'Eccellenza, per la società del patron Angelo Folino, arriva matematicamente anche grazie al contemporaneo ko dell'Amantea: i blucerchiati, secondi in classifica, perdono 3-1 in casa del Cassano e si ritrovano dunque con l’incolmabile distacco di 15 punti rispetto ai lametini.

Al S.Eufemia/Lamezia, la formazione allenata da Claudio Morelli, taglia lo storico traguardo al termine del match vinto 1-0 contro il Praiatortora, con il gol di Scozzafava.