L'Atalanta pareggia in casa del Sassuolo e in forza di questo risultato la squadra milanese conquista il titolo con 4 giornate d'anticipo sulla fine del campionato

L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri approfittano del pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo e matematicamente vincono il loro 19/mo titolo tricolore.

La vittoria dello scudetto

L'Atalanta ha infatti pareggiato 1-1 in casa del Sassuolo, e in forza di questo risultato l'Inter è Campione d'Italia 2020-2021 con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato. I nerazzurri, che hanno vinto ieri a Crotone 2-0, sono a 82 punti, 13 più dell'Atalanta e nessuna squadra può più raggiungerla.

La cavalcata dell’Inter

L'Inter è la squadra che ha recuperato più punti da una situazione di svantaggio (sono 16 alla pari del Sassuolo) soprattutto grazie ai 49 gol segnati nei secondi tempi (6 in più di qualsiasi altra squadra della Serie A). Inoltre è la squadra che subisce meno (29 reti in questo campionato), ma che allo stesso tempo, ha la più alta percentuale realizzativa di questa Serie A (15%). Ottima difesa e grande attacco quindi, ma anche spirito di sacrificio: i nerazzurri hanno ottenuto più vittorie di tutti anche quando hanno registrato un possesso palla inferiore al 50%, spesso sfruttando le palle inattive, in cui sono maestri (14 gol di testa in questa Serie A, almeno due in più di ogni squadra).

Nonostante tutto questo però il dato più sorprendete è che l'Inter è passata in testa al campionato, solo alla 22esima giornata (Milan ko con lo Spezia e 3-1 Inter alla Lazio), quindi passerà in testa meno giorni (98) del Milan (120). Palmares Inter: Scudetti (19); Coppa Italia (5) ; Champions League (3); Coppa Uefa/Europa League (3); Coppa Intercontinentale (1); Coppa del Mondo per club (1).

Le congratulazioni della Juve

«Congratulazioni all'Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!». La Juventus via social è la prima squadra a complimentarsi con l'Inter per il titolo del campionato 2020/21. I bianconeri cedono lo scettro dopo nove titoli consecutivi.

La festa

La grande festa dei tifosi dell'Inter a Milano è iniziata al fischio finale di Sassuolo-Atalanta. Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono già riversati in strada per celebrare il successo. Centinaia di tifosi si sono ritrovati in Piazza Duomo. Non sono mancati assembramenti come emerso dalle immagini ansa. La società ha chiesto ai propri sostenitori di rispettare il più possibile i divieti e le regole imposte dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19.