In tutta la regione è già iniziata la febbre bianconera. Lo scorso anno l’Ezio Scida mostrò il suo vestito più bello. Ecco gli spostamenti di Dybala e compagni

Il 18 aprile è ancora lontano ma la "febbre" bianconera è già iniziata. A Crotone e in tutta la Calabria. La Vecchia Signora sbarcherà nella nostra regione nella settimana in cui in Serie A si giocherà la 33esima giornata di campionato. Ancora una volta di mercoledì. Come lo scorso anno quando Buffon e compagni ritornarono nella terra di Pitagora dopo undici anni di assenza.

Caccia ai biglietti

Come allora anche adesso la caccia ai biglietti è frenetica. La prevendita ufficiale non è ancora cominciata ma su alcuni siti sono spuntati biglietti in vendita per le prossime gare interne del Crotone, tra cui, appunto, quella contro la Juventus. Su un sito internet (Infront Italy Spa)sarebbe già possibile prenotare due biglietti di Tribuna laterale alta per la sfida contro i campioni d’Italia al prezzo di 230 euro complessivi, comprensivi anche di 2 Welcome Kit, che all’interno contengono gadget ufficiali dell’Fc Crotone.

Tutto esaurito

Una festa dello sport a cui nessuno vorrà rinunciare. D’altronde, la Calabria è una delle regioni dove si registrano il maggior numero di sostenitori della Vecchia Signora. Sono trentatrè i club doc riconosciuti dalla società e distribuiti su tutte e cinque le province. Un numero che pone la Calabria dietro solo a Lombardia, Piemonte e Sicilia.

Quando arriva la Juventus?

Come lo scorso anno l’aereo con la squadra di Allegri dovrebbe atterrare nel pomeriggio di martedì all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme intorno alle 18:00. Dopodichè la squadra proseguirà per Crotone in pullmann.